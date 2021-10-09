مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

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مطلوب انسات وسيدات للاستقبال وعلاقات عامة للعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة * للعمل بالعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية حسب الخبرة *والعمل بالاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب 2500 جنية * مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء والجمعة اجازة * مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة ويفضل خبرة بالعمل والكمبيوتر ** ارسال c. v وصورة شخصية على الواتساب 01147757751
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01127289435

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العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110577
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