مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

مطلوب انسات وسيدات للاستقبال وعلاقات عامة للعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة * للعمل بالعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية حسب الخبرة *والعمل بالاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب 2500 جنية * مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء والجمعة اجازة * مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة ويفضل خبرة بالعمل والكمبيوتر ** ارسال c. v وصورة شخصية على الواتساب 01147757751