مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)
|مطلوب انسات وسيدات للاستقبال وعلاقات عامة للعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة * للعمل بالعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية حسب الخبرة *والعمل بالاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب 2500 جنية * مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا ل 7 مساء والجمعة اجازة * مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة ويفضل خبرة بالعمل والكمبيوتر ** ارسال c. v وصورة شخصية على الواتساب 01147757751
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01127289435
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110577
3,500 ريال
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
2,500 جنيه