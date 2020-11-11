مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

مطلوب انسات سكرتارية للاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب يبدا من 2000 ل 2500 جنية ومطلوب انسات للعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية ** و يفضل خبرة تجيد برامج الكمبيوتر ** للعمل من الساعة 9 صباحا ل 7 مساء ** والجمعة اجازة مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ** ويفضل خبرة بالعلاقات العامة لشركة ديكور التفاصيل كما فى الاعلان ** ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية واتساب 01147757751