مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب انسات سكرتارية للاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب يبدا من 2000 ل 2500 جنية ومطلوب انسات للعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية ** و يفضل خبرة تجيد برامج الكمبيوتر ** للعمل من الساعة 9 صباحا ل 7 مساء ** والجمعة اجازة مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ** ويفضل خبرة بالعلاقات العامة لشركة ديكور التفاصيل كما فى الاعلان ** ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية واتساب 01147757751
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01147757751

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073980
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