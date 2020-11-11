مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)
|مطلوب انسات سكرتارية للاستقبال والتسويق الاكترونى مرتب يبدا من 2000 ل 2500 جنية ومطلوب انسات للعلاقات العامة مرتب يبدا من 3000 ل 4000 جنية ** و يفضل خبرة تجيد برامج الكمبيوتر ** للعمل من الساعة 9 صباحا ل 7 مساء ** والجمعة اجازة مؤهلات عليا ومتوسطة ومتفرغة ** ويفضل خبرة بالعلاقات العامة لشركة ديكور التفاصيل كما فى الاعلان ** ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية واتساب 01147757751
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01147757751
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073980
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3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه