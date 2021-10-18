مطلوب سكرتارية لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات للعمل بمقرها بالمهندسين اتصالات وخدمة عملاء وخبرة فى تطوير وسائل التسويق الإلكترونى المختلفة وإجادة الإنترنت يفضل من سكان الجيزة والسن من 30 : 35 سنة وأن يكون لديها مؤهل عالى وحُسن المظهر Alakhalco599@yahoo.com //// تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108766
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1,000 جنيه