مطلوب سكرتارية لشركة بالمهندسين

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تفاصيل الإعلان
شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات للعمل بمقرها بالمهندسين اتصالات وخدمة عملاء وخبرة فى تطوير وسائل التسويق الإلكترونى المختلفة وإجادة الإنترنت يفضل من سكان الجيزة والسن من 30 : 35 سنة وأن يكون لديها مؤهل عالى وحُسن المظهر Alakhalco599@yahoo.com //// تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 المهندسين- 01066717777
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 26/10/2021
رقم الإعلان: 2108766
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بنات مقدمات طعام وسكرتاريه وبائعات للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بالسعوديه بنات بائعات ومقدمات طعام وسكرتاريه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية - في الجيزة مصر

مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 :.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/9/2021
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