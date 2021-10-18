مطلوب سكرتارية لشركة بالمهندسين

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات للعمل بمقرها بالمهندسين اتصالات وخدمة عملاء وخبرة فى تطوير وسائل التسويق الإلكترونى المختلفة وإجادة الإنترنت يفضل من سكان الجيزة والسن من 30 : 35 سنة وأن يكون لديها مؤهل عالى وحُسن المظهر Alakhalco599@yahoo.com //// تواصل 01280555515