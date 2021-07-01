مطلوب سكرتارية

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تفاصيل الإعلان
شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 35 سنة التخصصات التالية للوظيفة . اتصالات وخدمة عملاء // خبرة فى تطوير التسويق الكترونى إجادة الإنترنت // حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: +201280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099416
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