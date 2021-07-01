مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 35 سنة التخصصات التالية للوظيفة . اتصالات وخدمة عملاء // خبرة فى تطوير التسويق الكترونى إجادة الإنترنت // حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|+201280555515
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|العنوان:
|203 سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099416
3,000 ريال
30 ريال
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اتصل
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100 دولار
1,000 دولار
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