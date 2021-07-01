مطلوب سكرتارية

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 35 سنة التخصصات التالية للوظيفة . اتصالات وخدمة عملاء // خبرة فى تطوير التسويق الكترونى إجادة الإنترنت // حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً