مطلوب سكرتارية

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تفاصيل الإعلان
شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 30 سنة استقبال وسكرتارية // ادخال بيانات وأرشيف تسويق الكترونى وإعلان // اتصالات وخدمة عملاء إجادة التحدث هاتفياً // إجادة الإنترنت حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

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العنوان: سفنكس جيزة- الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096926
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