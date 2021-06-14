مطلوب سكرتارية

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 30 سنة استقبال وسكرتارية // ادخال بيانات وأرشيف تسويق الكترونى وإعلان // اتصالات وخدمة عملاء إجادة التحدث هاتفياً // إجادة الإنترنت حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515