مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 : 30 سنة استقبال وسكرتارية // ادخال بيانات وأرشيف تسويق الكترونى وإعلان // اتصالات وخدمة عملاء إجادة التحدث هاتفياً // إجادة الإنترنت حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|سفنكس جيزة- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096926
3,000 جنيه
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4,000 جنيه
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اتصل
4,000 جنيه