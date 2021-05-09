مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات سوريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة استقبال وسكرتارية // ادخال بيانات وأرشيف تسويق الكترونى وإعلان // اتصالات وخدمة عملاء إجادة التحدث هاتفياً // إجادة الإنترنت حسن المظهر أن يكون لديها مؤهل عالى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سفنكس جيزة- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096785
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100 دولار
1,000 دولار
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