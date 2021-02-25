(فرصة عمل)
|مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et des aides cuisiniers
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|hay-hassani- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085153
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 درهم
6,000 درهم اماراتي
2,500 ريال
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 درهم اماراتي
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل