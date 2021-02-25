مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

(فرصة عمل)
|نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثونا عليها و بنفس الموصفات التي تحبون اذا لزمتكم اي مساعدة نرحب بكم لتعامل مع شركتنا مستر كونتاكت ترحب بكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085148
اتصل
6,000 درهم اماراتي
2,500 ريال
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 درهم اماراتي
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل