مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثونا عليها و بنفس الموصفات التي تحبون اذا لزمتكم اي مساعدة نرحب بكم لتعامل مع شركتنا مستر كونتاكت ترحب بكم