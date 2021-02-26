مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثونا عليها و بنفس الموصفات التي تحبون اذا لزمتكم اي مساعدة نرحب بكم لتعامل مع شركتنا مستر كونتاكت ترحب بكم. مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et des aides cuisiniers للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 07.62.43.66.43
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontac
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2021
رقم الإعلان: 2085192
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