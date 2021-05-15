مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sitter, Nounou, garde malade ou personne âgée, agent de sécurité, chauffeur.etc Exemple de profil que nous proposons : - Femme de ménage marocaine - Nounou, baby sitter. - Chauffeur, - gardien, - agent de sécurité. - Cuisinière, - jardinier Nous nous engageons sur : - Une garantie de remplacement " Réelle". - Un dossier complet sur chaque profil qu'on vous sélectionne. Besoin d'être rassurés Bienv
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontac
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani, HA, و معلمي كريب دوي خبرة عالية للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء, المرجو التواصل معنا عبر الرقم, 0762436643- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094241
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26/4/2021
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6/4/2021
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القسم: 

اتصل

6/4/2021
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