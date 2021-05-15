مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)
|contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sitter, Nounou, garde malade ou personne âgée, agent de sécurité, chauffeur.etc Exemple de profil que nous proposons : - Femme de ménage marocaine - Nounou, baby sitter. - Chauffeur, - gardien, - agent de sécurité. - Cuisinière, - jardinier Nous nous engageons sur : - Une garantie de remplacement " Réelle". - Un dossier complet sur chaque profil qu'on vous sélectionne. Besoin d'être rassurés Bienv
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA, و معلمي كريب دوي خبرة عالية للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء, المرجو التواصل معنا عبر الرقم, 0762436643- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094241
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
6,000 درهم
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
6,500 درهم
6,500 درهم
اتصل
(للشراء (مطلوب))- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
2,000 درهم
اتصل
اتصل
(للشراء (مطلوب))- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل