مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الشغل التي تبحثون عنها و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت مطلوب بالدارالبيضاء des chefs cuisiniers,sous chefs,aides de cuisine,serveurs. و شكرا