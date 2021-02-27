مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)
|نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الشغل التي تبحثون عنها و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت مطلوب بالدارالبيضاء des chefs cuisiniers,sous chefs,aides de cuisine,serveurs. و شكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|hay hassani casablanca- hay hassani casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085530
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل