مطلوب سطاف كامل لمطعم فخم بالدارالبيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين و معلمي كريب الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 86 38 82 45 06
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- CASABLANCA, hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108916
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2 درهم
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