مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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Master contact Company est à la recherche de : Femme de ménage Nounou Gardien Jardinier Agent de sécurité Pour plus d’informations, contactez nous sur 07 62 43 66 43
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontact
التليفون: 0762436643

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العنوان: casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113428
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