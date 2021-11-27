مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(للإيجار)
|Master contact Company est à la recherche de : Femme de ménage Nounou Gardien Jardinier Agent de sécurité Pour plus d’informations, contactez nous sur 07 62 43 66 43
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113428
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