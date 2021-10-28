مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب لمطعم بالدار البيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين و طباخات و امينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات و نادلين و معلمي الكريب الراتب حسب الخبرة المرجو ارسال السيرة الداتية عبر الرقم 0762436643