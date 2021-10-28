مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدار البيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين و طباخات و امينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات و نادلين و معلمي الكريب الراتب حسب الخبرة المرجو ارسال السيرة الداتية عبر الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Master contact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110106
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2 درهم
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