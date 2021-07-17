مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين و معلمي كريب الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Company Master Contact
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100633
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22,000 درهم
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