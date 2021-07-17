مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين و معلمي كريب الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 0762436643