مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين و معلمي كريب الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 86 38 82 45 06
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Master contact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098444
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2,000 درهم
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