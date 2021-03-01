مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 0762436643 او التواصل معنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontac
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani, HA, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085692
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفي.
القسم: 

1 درهم

1/3/2021
صورة الاعلان: *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي :

*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي :

(فرصة عمل)

*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي : #Waitress *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شها.
القسم: 

1 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الش.
القسم: 

2,000 درهم

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين الراتب.
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين الرات.
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العا.
القسم: 

اتصل

26/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الش.
القسم: 

2,000 درهم

26/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سباك (plombier ) للعمل بشركة أمن و حماية بالمملكة العربية السعودية

مطلوب سباك (plombier ) للعمل بشركة أمن و حماية بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب سباك (plombier ) للعمل بشركة أمن و حماية بالمملكة العربية السعودية •الشروط الوظيفية: * ترك.

1 ريال

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب صباغين و حداد

مطلوب صباغين و حداد

(فرصة عمل)

مطلوب على وجه السرعة للعمل في قطر 1 صباغ محترف في جميع أنواع الصباغة 1 صباغ الحديد 1 حداد أبواب و.

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

(فرصة عمل)

نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العا.
القسم: 

2,500 درهم

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل

مطلوب سطاف للعمل

(فرصة عمل)

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et des aides cuisiniers.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سباك plombier للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة حماية و أمن

مطلوب سباك plombier للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة حماية و أمن

(فرصة عمل)

مطلوب سباك plombier للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة حماية و أمن عقارات • متطلبات الوظيفة: * تر.

1 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب حرفيين صباغة و حدادة

مطلوب حرفيين صباغة و حدادة

(مطلوب)

تعلن شركة جاسم للايادي العاملة عن وجود فرصة عمل بدولة قطر 🇶🇦 مطلوب : صباغ محترف (جم.

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب نادلات و كاشيرللعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

مطلوب نادلات و كاشيرللعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

(فرصة عمل)

#وظائف_شاغرة_بقطر *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسميات التالية : #Waitress (عدد 5 إناث).
القسم: 

1 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية يجيد العمل على الطبخ

مطلوب طباخ للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية يجيد العمل على الطبخ

(فرصة عمل)

#عرض_عمل_بالسعودية مطلوب طباخ للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية يجيد العمل على الطبخ الشرق.
القسم: 

1 ريال

22/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager