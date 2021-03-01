مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادلات ونادلين الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 0762436643 او التواصل معنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085692
1 درهم
1 ريال
2,000 درهم
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2,000 درهم
1 ريال
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2,500 درهم
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال