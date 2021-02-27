مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين الراتب حسب الخبرة المرجوا ارسال السيرة الذاتية عبر الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085237
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