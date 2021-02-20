(فرصة عمل)
|مطلوب سباك (plombier ) للعمل بشركة أمن و حماية بالمملكة العربية السعودية •الشروط الوظيفية: * تركیب الأنابیب على المراحیض والبالوعات - و تجمیع المعدات والصمامات لتركیبھا – و تصمیم المخططات الأولیة لأنابیب الصرف الصحي * إستكشاف الأعطال والأخطاء في أنظمة الصرف الصحي قبل البدء بتركیب الأنابیب - و ضمان وصول المیاه لجمیع الأجھزة المنزلیة مثل الغسالة وغسالة الصحون وسخانات المیاه * تعدیل طول ومقاییس الأنابیب ومواد السباكة الأخرى حسب حاجة المبنى - و استخدام قواطع الأنابیب حسب الحاجة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085138
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
4,000 ريال
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
4,000 ريال
4,000 ريال