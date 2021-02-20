مطلوب سباك (plombier ) للعمل بشركة أمن و حماية بالمملكة العربية السعودية •الشروط الوظيفية: * تركیب الأنابیب على المراحیض والبالوعات - و تجمیع المعدات والصمامات لتركیبھا – و تصمیم المخططات الأولیة لأنابیب الصرف الصحي * إستكشاف الأعطال والأخطاء في أنظمة الصرف الصحي قبل البدء بتركیب الأنابیب - و ضمان وصول المیاه لجمیع الأجھزة المنزلیة مثل الغسالة وغسالة الصحون وسخانات المیاه * تعدیل طول ومقاییس الأنابیب ومواد السباكة الأخرى حسب حاجة المبنى - و استخدام قواطع الأنابیب حسب الحاجة