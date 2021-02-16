مطلوب سباك plombier للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة حماية و أمن

(فرصة عمل)

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب سباك plombier للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة حماية و أمن عقارات • متطلبات الوظيفة: * تركیب الأنابیب على المراحیض والبالوعات - و تجمیع المعدات والصمامات لتركیبھا – و تصمیم المخططات الأولیة لأنابیب الصرف الصحي * إستكشاف الأعطال والأخطاء في أنظمة الصرف الصحي قبل البدء بتركیب الأنابیب - و ضمان وصول المیاه لجمیع الأجھزة المنزلیة مثل الغسالة وغسالة الصحون وسخانات المیاه * تعدیل طول ومقاییس الأنابیب ومواد السباكة الأخرى حسب حاجة المبنى - و استخدام قواطع الأنابیب حسب الحاجة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085069
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تقني متخصص كاميرات - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تقني متخصص كاميرات

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

#وظائفشاغرةبقطر مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تطلب متخصص بالمسمى التالي : #تقني_كاميرات( CCVT EN.

1 درهم

16/2/2021
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