(فرصة عمل)
|مطلوب سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرة سباك عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048529
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