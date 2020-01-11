مطلوب سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرة سباك عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط