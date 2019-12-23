(فرصة عمل)
|مطلوب سباك زراعي شبكات ارضية شرط الخبرة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل العمل في مدينة نجران شرط الجواز يكون جاهز بمهنه عامل والخبره في نفس المجال للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \ 00201120210130 او 00201060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046294
اتصل
15,000,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل