مطلوب سباك حراري

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تفاصيل الإعلان
لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية سباك حرارى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 28/8/2021
رقم الإعلان: 2103560
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