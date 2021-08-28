مطلوب سباك حراري

(فرصة عمل)
|لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية سباك حرارى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103560
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