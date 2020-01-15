مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)
|مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقابلات يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس القادم من الساعه 12 ل 4 عصرا والعنوان العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني شقه رقم 1
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050516
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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