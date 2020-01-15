مطلوب سباكيين وكهربائيين

مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقابلات يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس القادم من الساعه 12 ل 4 عصرا والعنوان العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني شقه رقم 1