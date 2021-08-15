مطلوب ساقين شاحنات

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تفاصيل الإعلان
كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب سائقين شاحنات رخصة أولى خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

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العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102550
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