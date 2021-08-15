مطلوب ساقين شاحنات *

(فرصة عمل)
|كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب سائقين شاحنات رخصة أولى خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102550
1,000 ريال
60 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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