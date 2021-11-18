مطلوب ساعة رولكس Rolex

(للشراء (مطلوب))
|مطلوب ساعة رولكس day-date/ daytona/ deepsea/ explorerand explorer2/GMT-master2/ milgauss/ submariner/ yacht-master2oyster perpetual/ sky-dweller/ datejust/ يفضل التواصل واتس اب 01004479386-01226150453
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|01004479386
|التليفون:
|01004479386
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111828
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,400 جنيه
650 جنيه
3,000 جنيه
30,000 جنيه
50,000 جنيه