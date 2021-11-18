مطلوب ساعة رولكس Rolex

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ساعة رولكس Rolex - في القاهرة مصر

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مطلوب ساعة رولكس day-date/ daytona/ deepsea/ explorerand explorer2/GMT-master2/ milgauss/ submariner/ yacht-master2oyster perpetual/ sky-dweller/ datejust/ يفضل التواصل واتس اب 01004479386-01226150453
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: 01004479386
التليفون: 01004479386

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 دولار
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111828
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