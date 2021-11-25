مطلوب #سائق_خاص لعائلة كبرى بالسعودية (مكة)

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة كبرى بالسعودية (مكة) : #سائق_خاص الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.الالتزام والجدية بالعمل 3.غير مدخن المميزات: سكن- تأمين طبي- اقامه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01017617968

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116103
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