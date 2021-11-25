مطلوب #سائق_خاص لعائلة كبرى بالسعودية (مكة)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة كبرى بالسعودية (مكة) : #سائق_خاص الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.الالتزام والجدية بالعمل 3.غير مدخن المميزات: سكن- تأمين طبي- اقامه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)