مطلوب سائق نقل ثقيل بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة نقليات بالرياض عدد 5 سائقين نقل ثقيل السن من 22 الى 45 سنة شرط ان يكون لديهم رخصة قيادة سعودية راتب 2000 ريال + الردود سكن – اقامة - تامينات نرجو ارسال صورة الرخصة والبيانات الشخصية على الخاص او على الايميل : yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ينبع الدولية
التليفون: 01033519668

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العنوان: 12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 60 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100718
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