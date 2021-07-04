مطلوب سائق نقل ثقيل بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة نقليات بالرياض عدد 5 سائقين نقل ثقيل السن من 22 الى 45 سنة شرط ان يكون لديهم رخصة قيادة سعودية راتب 2000 ريال + الردود سكن – اقامة - تامينات نرجو ارسال صورة الرخصة والبيانات الشخصية على الخاص او على الايميل : yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ينبع الدولية
|التليفون:
|01033519668
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|العنوان:
|12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100718
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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