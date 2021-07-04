مطلوب سائق نقل ثقيل بالرياض

مطلوب لشركة نقليات بالرياض عدد 5 سائقين نقل ثقيل السن من 22 الى 45 سنة شرط ان يكون لديهم رخصة قيادة سعودية راتب 2000 ريال + الردود سكن – اقامة - تامينات نرجو ارسال صورة الرخصة والبيانات الشخصية على الخاص او على الايميل : yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668