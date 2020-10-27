مطلوب سائق مشغل بمب خرسانة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق مشغل بامب خرسانة خبرة لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريال مع نسبة نصف ريال علي المترمع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق 01120210130 او 01060246048 م/ احمد المدير التنفيزي