مطلوب سائق مشغل بمب خرسانة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق مشغل بامب خرسانة خبرة لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريال مع نسبة نصف ريال علي المترمع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق 01120210130 او 01060246048 م/ احمد المدير التنفيزي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071200
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