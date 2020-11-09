(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب سائق شاحنة درجة أولى خبرة لاتقل عن خمس سنوات السن من 30 : 35 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072610
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال