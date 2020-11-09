مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب سائق شاحنة درجة أولى خبرة لاتقل عن خمس سنوات السن من 30 : 35 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515