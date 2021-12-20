مطلوب سائق خاص محترم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق خاص محترم حسن المظهر يخاف الله متدين للعمل لدي اسرة بالرياض راتب 1500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة مكان العمل الرياض مسمى التاشيرة سائق خاص يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة لمن يتناسب معه العرض وجاهز بجواز سائق ارسال صورة شخصية جيدة مع صورة الجواز والرخصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117591
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