مطلوب سائق بوكلين خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سائق بوكلين خبرة فتره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمؤسسة بجده راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل جده يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096932
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1/5/2021
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