مطلوب سائق بوكلين خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سائق بوكلين خبرة فتره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمؤسسة بجده راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل جده يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096932
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل