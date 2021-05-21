مطلوب سائق بوكلين خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سائق بوكلين خبرة فتره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمؤسسة بجده راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل جده يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com