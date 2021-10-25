مطلوب #سائقين_نقل_ثقيل للعمل بتبوك والرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى للصيانة والتشغيل بالسعودية (تبوك والرياض) : #سائقين_نقل_ثقيل •السن لا يزيد عن 45 سنة يتم توفير سكن- تأمين طبي- اقامات شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)