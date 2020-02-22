مطلوب سائقين هنشغلك لومعاك تاكسي أوملاكي أوسكوتر أو موتوسيكل أوفيسبا

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أشتغل بتاكسي أوبر جهزتلك مفاجأه وهتبدأ بيها في 2020 لومعاك تاكسي أوعربية ملاكي أوسكوتر أوموتوسيكل هتقدر تسجل دلوقتي في أوبر وتتحكم في معدل رحلاتك وساعات عملك وتضمن دخلك كل اللي عليك تسجل معانا وتجهز أورقك بدون عمولة نهائي مباشر - جرب بنفسك • معانا الحلول المتكملة لشركة أوبر حسابات أوبر البلوك • ملحوظة يوجد فحص من شركة ناسيتا أصلي بالفاتورة • مطلوب سائقين لأول مرة يسجلو في الشركة مع توفير سيارات بنظام الإيجار اليومي أو الشفت اليومي كل سيارة معاها فحص ناسيتا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طارق بركات
التليفون: 01064624428 - 01124273687 - 01123822751

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - وسط البلد - مدينه نصر - التجمع ومدنتي والرحاب- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053746
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لشركة كبري بمدينة نصر بمرتبات مجزية - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين لشركة كبري بمدينة نصر بمرتبات مجزية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سائقين لشركة كبري بمرتبات مجزية –رخصة خاصة أو مهنية – المؤهل يبدأ من متوسط – يوجد سكن خاص للمغ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة انضم لفريق عملنا بدخل مميز - في القاهرة مصر

إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة انضم لفريق عملنا بدخل مميز

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة – خاصة أو مهنية نوفر لك فرصة عمل محترمة ومضمونة وتقدم الان و نسلمك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: للعمل بشركة كبري بالقاهرة مطلوب سائقين بدخل مميز - في القاهرة مصر

للعمل بشركة كبري بالقاهرة مطلوب سائقين بدخل مميز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

للعمل بشركة كبري بالقاهرة مطلوب سائقين بدخل مميز يوجد سكن خاص للعاملين من خارج القاهرة - تأمينات إجت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جراند هاوس تطلب سائقين بدخل مميز - في القاهرة مصر

جراند هاوس تطلب سائقين بدخل مميز

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

جراند هاوس تطلب سائقين بدخل مميز إذا كنت تجيد القيادة ولديك رخصة – خاصة أو مهنية نوفر لك فرصة عمل مح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

الاعلان المره دى مختلف تماما علشان زمايلنا اللى معاهم رخصة ثالثة وكانوا زعلانين اننا بنقبل اولى وثان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سائقين للعمل بالرياض بمرتبات مجزيه جدا وتوفير اقامه وانتقالات وسكن للتواصل ارسال السيره الذاتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا - في القاهرة مصر

قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب بشركة خدمات بترولية ( شركة خدمات خاصة ) للعمل * سائقين رخصة مهنية اولى - يسوق تريلا * ميك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سائقين معدات ثقيلة للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين معدات ثقيلة للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ساقين معدات ثقيلة للسعودية للعمل بكبري الشركات التواصل واتس او اتصال علي 01002102730.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سائقين للكويت رخصة خاصة واولى وتانية وتالته رواتب مختلفة حسب الرخصة - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين للكويت رخصة خاصة واولى وتانية وتالته رواتب مختلفة حسب الرخصة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سائقين للكويت رخصة خاصة واولى وتانية وتالته رواتب مختلفة حسب الرخصة والخبرة راتب مجزى جدا وسكن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 دينار

5/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سائقين كلارك - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين كلارك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سائقين كلارك فى اكتوبر بمرتب مجزى يبداء من 3500 جنيه +حوافز+بدلات فى الاعياد والمناسبات ويوج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا - في القاهرة مصر

قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب بشركة خدمات بترولية ( شركة خدمات خاصة ) للعمل * سائقين رخصة مهنية اولى - يسوق تريلا * ميكان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : - في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* سائقين رخصه مهنيه تانية وثالثه للعمل براتب 3000 ج والشغل 8 ساعات + الاضافى بالساعه + حوافز + تامي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager