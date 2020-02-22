مطلوب سائقين هنشغلك لومعاك تاكسي أوملاكي أوسكوتر أو موتوسيكل أوفيسبا

(فرصة عمل)
|أشتغل بتاكسي أوبر جهزتلك مفاجأه وهتبدأ بيها في 2020 لومعاك تاكسي أوعربية ملاكي أوسكوتر أوموتوسيكل هتقدر تسجل دلوقتي في أوبر وتتحكم في معدل رحلاتك وساعات عملك وتضمن دخلك كل اللي عليك تسجل معانا وتجهز أورقك بدون عمولة نهائي مباشر - جرب بنفسك • معانا الحلول المتكملة لشركة أوبر حسابات أوبر البلوك • ملحوظة يوجد فحص من شركة ناسيتا أصلي بالفاتورة • مطلوب سائقين لأول مرة يسجلو في الشركة مع توفير سيارات بنظام الإيجار اليومي أو الشفت اليومي كل سيارة معاها فحص ناسيتا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طارق بركات
|التليفون:
|01064624428 - 01124273687 - 01123822751
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة - وسط البلد - مدينه نصر - التجمع ومدنتي والرحاب- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053746
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