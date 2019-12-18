مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
الاعلان المره دى مختلف تماما علشان زمايلنا اللى معاهم رخصة ثالثة وكانوا زعلانين اننا بنقبل اولى وثانية فقط المرة دى مطلوب: 100 سائق درجة ثانية وثالثة من سكان القاهرة والجيزة فقط للعمل بشركة الطيار للنقل السياحى على سيارات الشركة السقف العالى والملاكى. - المزايا: رواتب من 3500 الى 4500 من بداية التعيين + بدلات سفر تصل الى 350 جم عن اليوم الواحد فى حالة السفر ، وجبة - زى - تامين طبى - تأمين اجتماعى من اول يوم - تامين ضد الحوادث - استخراج كارنية وزارة السياحة للسائقين - دورات سيفتى (امكانية السف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطيار للنقل السياحي
التليفون: 01012844430

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ٥ عمارات العبور صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات- ٦ اكتوبر وجميع المناطق بالقاهرة والجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046761
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

15/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : - في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب كابتن خبرة في استخدام برنامج أوبر - في القاهرة مصر

مطلوب كابتن خبرة في استخدام برنامج أوبر

(مطلوب)

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العنوان:

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