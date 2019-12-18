مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار

الاعلان المره دى مختلف تماما علشان زمايلنا اللى معاهم رخصة ثالثة وكانوا زعلانين اننا بنقبل اولى وثانية فقط المرة دى مطلوب: 100 سائق درجة ثانية وثالثة من سكان القاهرة والجيزة فقط للعمل بشركة الطيار للنقل السياحى على سيارات الشركة السقف العالى والملاكى. - المزايا: رواتب من 3500 الى 4500 من بداية التعيين + بدلات سفر تصل الى 350 جم عن اليوم الواحد فى حالة السفر ، وجبة - زى - تامين طبى - تأمين اجتماعى من اول يوم - تامين ضد الحوادث - استخراج كارنية وزارة السياحة للسائقين - دورات سيفتى (امكانية السف