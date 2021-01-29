مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)
|علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكومية . فبعد النجاح الذي حققته في الدورة الأولى و الثانية سيتم وبحمد الله وتوفيقه انطلاق تسجيل الدفعة الثالثة.🗣️ بعرض سائقين VIP لأفخم الاماكن السياحية بدولة قطر 🇶🇦 العدد المطلوب : 30 سائق VIP لركن السيارات . للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على مصلحة الزبناء في الارقام التالية: 2125.39.96.81.58 2126.45.13.81.40
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40
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|العنوان:
|شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081899
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