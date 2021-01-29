مطلوب سائقين لركن السيارات

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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكومية . فبعد النجاح الذي حققته في الدورة الأولى و الثانية سيتم وبحمد الله وتوفيقه انطلاق تسجيل الدفعة الثالثة.⁦🗣️⁩ بعرض سائقين VIP لأفخم الاماكن السياحية بدولة قطر 🇶🇦 العدد المطلوب : 30 سائق VIP لركن السيارات . للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على مصلحة الزبناء في الارقام التالية: 2125.39.96.81.58 2126.45.13.81.40
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
التليفون: 05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2021
رقم الإعلان: 2081899
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صورة الاعلان: مطلوب سائقين لركن السيارات - في طنجة تطوان المغرب

مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)

- في طنجة تطوان المغرب

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكوم.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
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