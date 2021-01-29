مطلوب سائقين لركن السيارات

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكومية . فبعد النجاح الذي حققته في الدورة الأولى و الثانية سيتم وبحمد الله وتوفيقه انطلاق تسجيل الدفعة الثالثة.⁦🗣️⁩ بعرض سائقين VIP لأفخم الاماكن السياحية بدولة قطر 🇶🇦 العدد المطلوب : 30 سائق VIP لركن السيارات . للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على مصلحة الزبناء في الارقام التالية: 2125.39.96.81.58 2126.45.13.81.40