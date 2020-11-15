مطلوب سائقين فرادة أسفلت لشركة مقاولات كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 25 : 35 سـنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515