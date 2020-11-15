(فرصة عمل)
|مطلوب سائقين فرادة أسفلت لشركة مقاولات كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 25 : 35 سـنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073385
30 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال