مطلوب رجال أمن بعدة مواقع بالقاهرة براتب يصل الى 3500ج "حسب الموقع"

مطلوب رجال أمن بعدة مواقع في القاهرة براتب يصل الى 3500ج "حسب الموقع" مميزات العمل:- زيادة كل سنة - تأمين صحي واجتماعي - رصيد اجازات سنوية شروط العمل :- المؤهل دبلوم ع الأقل السن لا يزيد عن 45 عام