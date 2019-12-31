مطلوب رجال أمن بعدة مواقع بالقاهرة براتب يصل الى 3500ج "حسب الموقع"

(فرصة عمل)
|مطلوب رجال أمن بعدة مواقع في القاهرة براتب يصل الى 3500ج "حسب الموقع" مميزات العمل:- زيادة كل سنة - تأمين صحي واجتماعي - رصيد اجازات سنوية شروط العمل :- المؤهل دبلوم ع الأقل السن لا يزيد عن 45 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047177
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل