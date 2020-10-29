مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خبرة من 10 : 15 سنة فى القطاع التجارى التجزئة وخبرة فى برنامج Odoo ERP system مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ش 26 يوليو المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070785
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