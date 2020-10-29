مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خبرة من 10 : 15 سنة فى القطاع التجارى التجزئة وخبرة فى برنامج Odoo ERP system مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ش 26 يوليو المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070785
30 ريال
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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5,555 ريال