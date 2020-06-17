مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خبرة من 10 : 15 سنة فى القطاع التجارى التجزئة وخبرة فى برنامج Odoo ERP system مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063247
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1,000 جنيه