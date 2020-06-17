مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خبرة من 10 : 15 سنة فى القطاع التجارى التجزئة وخبرة فى برنامج Odoo ERP system مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063247
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طلب عمل

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

محاسب قانونى وخبير ضرائب خبرة فى اعداد ومراجعة القوائم الماليةواعداد الاقرارات الضريبة بكافة انواعها.
العنوان:

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17/6/2020
صورة الاعلان: استعلام بنكى - في الجيزة مصر

استعلام بنكى

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(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ ا.
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1,000 جنيه

13/6/2020
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