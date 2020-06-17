مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خبرة من 10 : 15 سنة فى القطاع التجارى التجزئة وخبرة فى برنامج Odoo ERP system مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777