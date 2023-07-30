مطلوب رئيس حسابات لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية

لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية المتخصصة في تصنيع و اعاده تدوير الزيوت و النفايات البترولية مطلوب : رئيس حسابات خبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري. السن لا يزيد عن 35. خبرة بالمعايير الدولية الايزو. طبيعة التعاقد : (راتب مميز + اقامة + تأمين طبي ) برجاء إرسال ال cv علي واتس اب الرقم