مطلوب رئيس حسابات لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية

(Job request)
|لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية المتخصصة في تصنيع و اعاده تدوير الزيوت و النفايات البترولية مطلوب : رئيس حسابات خبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري. السن لا يزيد عن 35. خبرة بالمعايير الدولية الايزو. طبيعة التعاقد : (راتب مميز + اقامة + تأمين طبي ) برجاء إرسال ال cv علي واتس اب الرقم
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|for business recruitment agency
|Telephone:
|01000121573
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|Location:
|الدقي- الجيزه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240069
(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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