مطلوب رئيس حسابات

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس المجال ألا يزيد السن عن 39 سنة خبرة ف برنامج المتكامل مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإلتزام بمحتوى الإعلان برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحت