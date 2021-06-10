مطلوب رئيس حسابات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس المجال ألا يزيد السن عن 39 سنة خبرة ف برنامج المتكامل مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإلتزام بمحتوى الإعلان برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 : 10 سنوات- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098841
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