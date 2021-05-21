مطلوب رئيس حسابات

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض رئيس حسابات خبرة 10 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094703
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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