مطلوب رئيس حسابات خبره

(Job Opportunity)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات للعمل بشركة صيانة ونظافة بجده الراتب متفق عليه بالمقابله من 5000 - 10000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مسمى التاشيرة محاسب - جاهز لحضور المقابلة الشخصية بمقر الشركة بالجيزة - العمر لا يزيد عن 45 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل - وشهادات الخبرة على الواتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240534
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى مصانع الخرسانه الجاهزبه بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد .
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى مصانع الخرسانه الجاهزبه بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد .
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه : السن .
Location:

Cairo - Egypt

Call

31/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب فورا لمصنع منتجات اسمنتيه فى السعوديه ( الدمام ) & محاسبين مالي (عام) بالشروط الأتيه : - الع.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس حسابات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالوريوس.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: محاسب فنادق - in Cairo Egypt

محاسب فنادق

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق والمنتجعات السياحية بالسعوديه بالمدينة المنورة محاسب خبرة لا تقل عن.
Location:

Cairo - Egypt

Call

22/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى التلاجات العالميه بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

19/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب مقاولات - in Cairo Egypt

مطلوب محاسب مقاولات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب فورا للسعودية . محاسب عام (كود الوظيفة : ksa 106) خبرة سابقة بالعمل فى شركات مقاولات يفضل خب.
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Cairo Egypt

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تاشيرات حرة السعودية🇸🇦🇸🇦بدون عقد عمل خصم30%سعر التاشيرة (محاسب عام ).
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب اول بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس .
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسبة - in Cairo Egypt

مطلوب محاسبة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب انسه حاصلة على بكالوريوس تجارة تجيد الانجليزية والكمبيوتر للعمل بشركة توريدات كهربائية برجاء ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه .
Location:

Cairo - Egypt

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه .
Location:

Cairo - Egypt

Call

23/6/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager