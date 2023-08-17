مطلوب رئيس حسابات خبره

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات للعمل بشركة صيانة ونظافة بجده الراتب متفق عليه بالمقابله من 5000 - 10000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مسمى التاشيرة محاسب - جاهز لحضور المقابلة الشخصية بمقر الشركة بالجيزة - العمر لا يزيد عن 45 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل - وشهادات الخبرة على الواتساب