مطلوب دهان دوكو سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية

مطلوب بشكل عاجل . - سمكري سيارات -كهربائي سيارات - دهًان سيارات ? لاكبر شركة امريكية لتجارة و صيانة السيارات بفرعها بالسعودية العمل في اي فرع من الفروع المنتشرة بانحاء المملكة حسب التوزيع و الاحتياج في المناطق يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية واتس اب