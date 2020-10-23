مطلوب دكتوره مقيمه جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعوديه بشكل عاجل طبيبات مقيمات جلديه عدد ((٤ )) مواصفاتهم عندهم خبرة او دورات تسويق بشكل عام +خبرات عمليه في حقن الفيلر والبوتكس وليزر ازالة شعر وممرضات عدد ٥ بكالريوس تمريض مع خبرة جلدية مع اختبار مجتاز برومترك برواتب مجزيه وسكن واقامه وتأمين ونسب للتواصل. علي الواتس أ/محمد معوض 01023105426
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السيد
|التليفون:
|01023105426
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|العنوان:
|القاهره- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070263
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