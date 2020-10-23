مطلوب دكتوره مقيمه جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

مطلوب للعمل بالسعوديه بشكل عاجل طبيبات مقيمات جلديه عدد ((٤ )) مواصفاتهم عندهم خبرة او دورات تسويق بشكل عام +خبرات عمليه في حقن الفيلر والبوتكس وليزر ازالة شعر وممرضات عدد ٥ بكالريوس تمريض مع خبرة جلدية مع اختبار مجتاز برومترك برواتب مجزيه وسكن واقامه وتأمين ونسب للتواصل. علي الواتس أ/محمد معوض 01023105426