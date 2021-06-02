مطلوب داتا انتري

(فرصة عمل)
|ـ داتا انتري شباب وبنات تامين صحي وتامين اجتماعي شرط اجادة استخدام الانترنت السن من 18 : 50 سنة الراتب 4000 ج أساسي توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة مؤهل اعدادي شفت 6 ساعات (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد السيد
|التليفون:
|01224146172
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095957
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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