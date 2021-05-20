مطلوب خياط خبره

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ترزي لقص واخذ المقاسات الثياب السعوديه واستقبال العملاء خبرة فتره لا تقل عن 4 سنوات راتب يحدد حسب الخبره والمهاره مع نسبه مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة ينبع البحر يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094631
2,500 جنيه
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