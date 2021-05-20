مطلوب خياط خبره

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ترزي لقص واخذ المقاسات الثياب السعوديه واستقبال العملاء خبرة فتره لا تقل عن 4 سنوات راتب يحدد حسب الخبره والمهاره مع نسبه مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة ينبع البحر يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com